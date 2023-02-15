Akaryakıt fiyatları: Petrol devinden, şirketlerden zam indirim var mı? 15 Şubat güncel: Brent petrol, LPG, motorin, benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Bugün Akaryakıta İndirim veya Zam Var mı?

Geçtiğimiz hafta 8 Şubat Çarşamba günü pompaya yansıması planlanan benzin ve motorin zammı ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edildi. Son akaryakıt zammı ise 14 Şubat'ta gece yarısı pompaya yansıdı. 14 Şubat Salı gününden itibaren uygulamaya giren benzin zammı 1 lira 11 kuruş, motorin zammı ise 1 lira 21 kuruş oldu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

Petrol devinden, şirketlerden;

Enflasyon ve ABD stok verileri petrol fiyatlarını baskılıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), aylık raporunda 2023 petrol talebi tahminini günlük 100.000 varil artırarak Çin'in COVID-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından talepte toparlanma beklediğini belirtti.

OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 870 bin varile ulaşması bekleniyor. DoE petrol stoklarında artış bekleniyor: ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında artış bekleniyor.

En fazla petrol üreten ülkeler

Dünyada en fazla petrol üretilen diğer ülkeler ise şu şekilde: Kanada, Irak , Çin ,Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İran başta gelen ülkelerden...

Dünyanın en büyük petrol üreticisi kim?

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %15-17'sine sahiptir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin çoğu gibi , Suudi Arabistan'ın ekonomisi de ağırlıklı olarak petrol merkezlidir.

İşte, 15 Şubat Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları.

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 15 Şubat Çarşamba sabahı 84,67 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 85,58 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,84 TL

Motorinin litre fiyatı 21,21 TL

LPG litre fiyatı 11,73 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,9 TL

Motorinin litre fiyatı 21,27 TL

LPG litre fiyatı 11,99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,18 TL

Motorinin litre fiyatı 21,58 TL

LPG litre fiyatı 11,99 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,08 TL

Motorinin litre fiyatı 21,61 TL

LPG litre fiyatı 11,76 TL