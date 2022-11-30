  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Araç sahipleri bu kez üzülecek
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Araç sahipleri bu kez üzülecek

Son günlerde düşüş trendine giren petrol fiyatları Çin'de yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Bu durumun akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 07:53:00 -
Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Araç sahipleri bu kez üzülecek

Petrol fiyatları, Çin'in corona virüsü kısıtlamalarını hafifletebileceği yönündeki beklentilerin artmasıyla yükselişe geçti.

Petrol fiyatları, dün 11 ay dip seviyesini görmesinin ardından ihracatçı ülkelerin, üretim politikalarında değişiklik yapacağı ve Çin’in corona virüsü kısıtlamalarını hafifletebileceği beklentileriyle tekrar yükselişe geçti.

Çin’de hafta sonu meydana gelen gösterilerin ardından Çin’in corona virüs kısıtlamalarını hafifletebileceğine dair beklenti artarken bu durum petroldeki talep endişelerini dindirdi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3 yükselerek 85,65 dolar seviyesinde işlem gördü. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 2,6 yükselişle 79,24 dolar seviyesinden işlem gördü.

Çin'in açıklaması

Çin Ulusal Sağlık Komitesi yayımladığı bildiride, yaşlı vatandaşlar için aşılamanın artırılacağını ve aşılama arasındaki sürenin kısaltılacağını açıkladı. Öte yandan, bir sağlık yetkilisi gösterilerin tedbirlerden değil, tedbirlerin aşırı sert biçimde uygulanmasından kaynaklandığını belirtti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Çin’in sıfır Covid politikası kapsamında uyguladığı tecrit önlemleri Çin ekonomisinde ciddi bir üretim gerilemesine neden olmuş bu da petrol talebinin düşeceği yönündeki beklentileri artırmıştı.

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmak için bekleyin, tarih verildi
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmak için bekleyin, tarih verildi

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha! Depoları doldurmak için bekleyin, tarih verildi

Araç sahipleri Necmettin Batırel'e dikkat! Dolardan sonra bu kez akaryakıt tahmini yaptı
Araç sahipleri Necmettin Batırel'e dikkat! Dolardan sonra bu kez akaryakıt tahmini yaptı

Ekonomi

Araç sahipleri Necmettin Batırel'e dikkat! Dolardan sonra bu kez akaryakıt tahmini yaptı

Akaryakıtta indirim furyası devam ediyor! Bu geceye dikkat, yine geliyor
Akaryakıtta indirim furyası devam ediyor! Bu geceye dikkat, yine geliyor

Ekonomi

Akaryakıtta indirim furyası devam ediyor! Bu geceye dikkat, yine geliyor

Benzin ve motorin 2022 güncel son dakika fiyatları ne kadar oldu? İndirim,, zam var mı? 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel son dakika fiyatları ne kadar oldu? İndirim,, zam var mı? 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Ekonomi

Benzin ve motorin 2022 güncel son dakika fiyatları ne kadar oldu? İndirim,, zam var mı? 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fiyatlar

Fiyatlar niye yüksek? Acaba Tl döviz karşısında bu kadar değersiz olmasaydı bu kadar fiyatlar yüksek olurmuydu? Demekki temel sebep Döviz fiyatlarının yüksekliği? Peki bunun sorumlusu kim? TÜRK parası niye bu kadar değersiz? Suçlu iç güçler mi dış güçler mi? Yoksa taptiginiz başımızdaki Ekonomi sorumluları mi?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23