Akaryakıt fiyatları için kötü haber geldi! Araç sahipleri bu kez üzülecek

Petrol fiyatları, Çin'in corona virüsü kısıtlamalarını hafifletebileceği yönündeki beklentilerin artmasıyla yükselişe geçti.

Petrol fiyatları, dün 11 ay dip seviyesini görmesinin ardından ihracatçı ülkelerin, üretim politikalarında değişiklik yapacağı ve Çin’in corona virüsü kısıtlamalarını hafifletebileceği beklentileriyle tekrar yükselişe geçti.

Çin’de hafta sonu meydana gelen gösterilerin ardından Çin’in corona virüs kısıtlamalarını hafifletebileceğine dair beklenti artarken bu durum petroldeki talep endişelerini dindirdi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3 yükselerek 85,65 dolar seviyesinde işlem gördü. Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 2,6 yükselişle 79,24 dolar seviyesinden işlem gördü.

Çin'in açıklaması

Çin Ulusal Sağlık Komitesi yayımladığı bildiride, yaşlı vatandaşlar için aşılamanın artırılacağını ve aşılama arasındaki sürenin kısaltılacağını açıkladı. Öte yandan, bir sağlık yetkilisi gösterilerin tedbirlerden değil, tedbirlerin aşırı sert biçimde uygulanmasından kaynaklandığını belirtti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Çin’in sıfır Covid politikası kapsamında uyguladığı tecrit önlemleri Çin ekonomisinde ciddi bir üretim gerilemesine neden olmuş bu da petrol talebinin düşeceği yönündeki beklentileri artırmıştı.