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Ekonomi Akaryakıt fiyatları için bomba haberi duyurdu! 'Bir anda 60 dolar...'
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları için bomba haberi duyurdu! 'Bir anda 60 dolar...'

S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, petrol fiyatlarının 100 doların altına gerileyebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:25:00 -
Akaryakıt fiyatları için bomba haberi duyurdu! 'Bir anda 60 dolar...'

S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesinin mümkün olduğunu söyledi.

S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, petrol fiyatlarının seyri ile ilgili Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu.

Welch Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi hakkındaki soruya "Piyasa hala sıkı; çünkü Rus üretimine yaptırım uygulanıyor ve mevcut olan Rus gazının azalması durumu var. Buna karşın şu anda, küresel resesyon riski ve yüksek enflasyon riski gibi daha büyük endişeler var. Aslında petrol talebinin Çin'den kaybolacağı düşünülüyor. Petrol fiyatlarını aşağıya çeken unsurlar bunlar." şeklinde cevap verdi.

Yaşanan durumun bir resesyon değil, bir resesyon endişesi olduğunun altını çizen Welch "Özellikle Fed resesyon ve yüksek enflasyon konusunda çok endişeli; buna karşın ikisi ile de aynı anda baş edebilecek bir konumda değil. Görünüşe göre yüksek enflasyonun daha büyük bir endişe olduğunu düşünüyor ve faizleri de bununla başa çıkabilmek için arttırıyor. Bu durum resesyon riskini daha da kötüleştiriyor" dedi.

Welch, "Dünyadaki herkes enerji fiyatlarının artmasıyla ilgili sorun yaşıyordur. Dolayısıyla resesyon korkusu gerçek. Petrol piyasasına etkisine gelecek olursak, petrol fiyatları biraz aşağıya inecektir. Çünkü resesyon olduğu zaman insanlar petrole daha az harcama yapar ve talepte azalma yaşanır. Buna karşın, Ukrayna ile Rusya durumu ortadan kalkmadı. Bir anda petrol fiyatları varil başına 50 veya 60 dolara düşecek diye konuşamayız. Konuştuğumuz şey petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesi." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Neco

Böyle uyduruk uyduruk haber yapacağınıza Allah rızası için petrol fiyatları yüzde 15 e yakın düştü.niye mazot ve benzin fiyatları düşmüyor diye haber yapmıyorsunuz.nereye kadar bu yandaşlık.Allah rızası için soruyorum ne zaman milletin çıkarlarını korumakla alakalı haber yapacaksınız.hic insafiniz yokmu.

Mehmet

Petrolün varili yarı yarıya inse, şu siralarda 30 TL civarında satılan akaryakıt ancak 5-6 Lira iner
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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