Akaryakıt fiyatları güncel, yeni tarifesi: Benzine ve motorine indirim geldi, zammı iptal oldu! Büyük zam geliyor mu? İl il litre fiyatları!
Alınan bilgiler neticesinde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken ÖTV ve KDV ile birlikte akaryakıtta müdahale talebinde de bulunulmaya devam ediliyor. Son yapılan indirimle birlikte benzin 1,37 TL, motorin ise 1,15 TL bir indirim sağlanmıştı. Dün gece ise yapılması beklenen zam iptal edildi. Benzine ve motorine indirim geldi mi? İşte 11 Şubat Cumartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları!
Benzin, motorin ve LPG için son dakika litre fiyatları milyonlarca sürücüyü şaşırttı. Benzine 0,62 TL, motorine ise 1,02 TL zam yapılması beklenirken, edinilen bilgiye göre zammın geri çekildiği bildirildi. Sebebinin ise yaşanan deprem ve ekonomik sebepler olduğu belirtildi. İşte 3 büyük kentte benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları Çarşamba günü benzinde 1,37 lira, motorinde 1,15 lira indirim yaptı.
Bu akaryakıt indirimi deprem bölgesinde Salı gününden beri yürürlükte. Çarşamba günü diğer şehirler de indirim tabelalara yansıdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle birlikte meydana gelen zarardan ötürü zam kararı geri çekildi.
Bu arada dün EPDK tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesine akaryakıt sevkiyatının devam edeceği belirtildi. Sürücüler benzin, motorin ve LPG'nin litre başına son dakika fiyatlarıyla ilgileniyor.
İşte Total, BP, PO, Opet 11 Şubat 2023 fiyat listesi!
AKARYAKIT FİYATLARI!
Petrol Ofisi 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.72 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 19.78 lira
Ankara: 20.05 lira
İzmir: 19.95 lira
LPG Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 11.73 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 11.99 lira
Ankara: 11.99 lira
İzmir: 11.99 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.98 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.04 lira
Ankara: 20.34 lira
İzmir: 20.38 lira
Opet 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.77 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 19.83 lira
Ankara: 20.01 lira
İzmir: 20 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.96 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.02 lira
Ankara: 20.32 lira
İzmir: 20.37 lira
Shell 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.75 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 19.81 lira
Ankara: 20.08 lira
İzmir: 19.98 lira
LPG Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 12.07 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 12.07 lira
Ankara: 12.26 lira
İzmir: 11.95 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.98 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.04 lira
Ankara: 20.35 lira
İzmir: 20.39 lira
BP 11 Şubat 2023 akaryakıt güncel fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.74 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 19.79 lira
Ankara: 20.05 lira
İzmir: 19.95 lira
LPG Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 11.37 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 11.83 lira
Ankara: 11.70 lira
İzmir: 11.77 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.94 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 20.00 lira
Ankara: 20.31 lira
İzmir: 20.35 lira
Total 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi
Benzin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.74 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 19.79 lira
Ankara: 20.04 lira
İzmir: 19.95 lira
LPG Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 11.65 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 12.00 lira
Ankara: 11.97 lira
İzmir: 11.73 lira
Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası: 19.93 lira
İstanbul Avrupa Yakası: 19.99 lira
Ankara: 20.26 lira
İzmir: 20.33 lira