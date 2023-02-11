Akaryakıt fiyatları güncel, yeni tarifesi: Benzine ve motorine indirim geldi, zammı iptal oldu! Büyük zam geliyor mu? İl il litre fiyatları!

Benzin, motorin ve LPG için son dakika litre fiyatları milyonlarca sürücüyü şaşırttı. Benzine 0,62 TL, motorine ise 1,02 TL zam yapılması beklenirken, edinilen bilgiye göre zammın geri çekildiği bildirildi. Sebebinin ise yaşanan deprem ve ekonomik sebepler olduğu belirtildi. İşte 3 büyük kentte benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları Çarşamba günü benzinde 1,37 lira, motorinde 1,15 lira indirim yaptı.

Bu akaryakıt indirimi deprem bölgesinde Salı gününden beri yürürlükte. Çarşamba günü diğer şehirler de indirim tabelalara yansıdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle birlikte meydana gelen zarardan ötürü zam kararı geri çekildi.

Bu arada dün EPDK tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesine akaryakıt sevkiyatının devam edeceği belirtildi. Sürücüler benzin, motorin ve LPG'nin litre başına son dakika fiyatlarıyla ilgileniyor.

İşte Total, BP, PO, Opet 11 Şubat 2023 fiyat listesi!

AKARYAKIT FİYATLARI!

Petrol Ofisi 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.72 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.78 lira

Ankara: 20.05 lira

İzmir: 19.95 lira

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 11.73 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 11.99 lira

Ankara: 11.99 lira

İzmir: 11.99 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.98 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.04 lira

Ankara: 20.34 lira

İzmir: 20.38 lira

Opet 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.77 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.83 lira

Ankara: 20.01 lira

İzmir: 20 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.96 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.02 lira

Ankara: 20.32 lira

İzmir: 20.37 lira

Shell 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.75 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.81 lira

Ankara: 20.08 lira

İzmir: 19.98 lira

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 12.07 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.07 lira

Ankara: 12.26 lira

İzmir: 11.95 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.98 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.04 lira

Ankara: 20.35 lira

İzmir: 20.39 lira

BP 11 Şubat 2023 akaryakıt güncel fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.74 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.79 lira

Ankara: 20.05 lira

İzmir: 19.95 lira

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 11.37 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 11.83 lira

Ankara: 11.70 lira

İzmir: 11.77 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.94 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 20.00 lira

Ankara: 20.31 lira

İzmir: 20.35 lira

Total 11 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.74 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.79 lira

Ankara: 20.04 lira

İzmir: 19.95 lira

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 11.65 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 12.00 lira

Ankara: 11.97 lira

İzmir: 11.73 lira

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 19.93 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.99 lira

Ankara: 20.26 lira

İzmir: 20.33 lira