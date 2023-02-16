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Ekonomi Akaryakıt fiyatları güncel son dakika: akaryakıt indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncel son dakika: akaryakıt indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

Aracı olan milyonlarca insan ekonomik krizin dünya üzerinde kendini gösterdiği şu dönemlerde akaryakıt fiyatlarını da sürekli takip ediyor. Küresel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Petrol piyasalarındaki dalgalanma ham petrol fiyatlarında artışa neden oluyor. Bugün Brent petrol 85 dolar, ham petrol ise 79 dolar civarından alıcı buluyor. Peki, Bugün Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? BP, Opet, PO 16 Şubat 2023 fiyatı milyonlarca vatandaş, araç sahipleri merak ediyor. Akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte, 16 Şubat Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 21:25:00 - 2023-02-16 22:11:26
Akaryakıt fiyatları güncel son dakika: akaryakıt indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

Geçtiğimiz hafta 8 Şubat Çarşamba günü pompaya yansıması planlanan benzin ve motorin zammı ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edildi. Son akaryakıt zammı ise 14 Şubat'ta gece yarısı pompaya yansıdı. Benzin ve motorine aynı gün gelen zammın ardından akaryakıt fiyatları durgun.

Akaryakıt indirim, akaryakıt zam var mı?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

İşte, 16 Şubat Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları. 

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 16 Şubat Perşembe sabahı 85,96 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 85,38 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,84 TL

Motorinin litre fiyatı 21,21 TL

LPG litre fiyatı 11,73 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 20,9 TL

Motorinin litre fiyatı 21,27 TL

LPG litre fiyatı 11,99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,18 TL

Motorinin litre fiyatı 21,58 TL

LPG litre fiyatı 11,99 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 21,08 TL

Motorinin litre fiyatı 21,61 TL

LPG litre fiyatı 11,76 TL

Opet fiyat listesi

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 20.89 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 20.92 TL
Ankara: 21.19 TL
İzmir: 21.08 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 21.22 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 21.28 TL
Ankara: 21.65 TL
İzmir: 21.96 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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