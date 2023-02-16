Akaryakıt fiyatları güncel son dakika: akaryakıt indirim, zam var mı? Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir

Aracı olan milyonlarca insan ekonomik krizin dünya üzerinde kendini gösterdiği şu dönemlerde akaryakıt fiyatlarını da sürekli takip ediyor. Küresel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Petrol piyasalarındaki dalgalanma ham petrol fiyatlarında artışa neden oluyor. Bugün Brent petrol 85 dolar, ham petrol ise 79 dolar civarından alıcı buluyor. Peki, Bugün Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? BP, Opet, PO 16 Şubat 2023 fiyatı milyonlarca vatandaş, araç sahipleri merak ediyor. Akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte, 16 Şubat Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.