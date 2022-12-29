Akaryakıt fiyatları güncel: İndirim, zam var mı? Benzin fiyatı güncel, motorin fiyatları ve LPG pompa fiyatları 29 Aralık 2022 Perşembe

Dünyanın en büyük petrol tedarikçileri arasında yer alan Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonrasında 130 dolara kadar yükselen ve benzin ile motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrolde gerileme devam ediyor.

Dün 85,15 dolar seviyesinde işlem gören ve bugün güne 83,86 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,53 Dolar'dan işlem görüyor. Öte yandan Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da 78,43 dolardan alıcı buluyor.

Brent petroldeki bu aşağı yönlü hareketlilik milyonlarca araç sahibinde "indirim" beklentisi oluşturdu. Ancak şu ana kadar resmileşmiş bir indirim haberi gelmedi.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Araç sahipleri brent petroldeki düşüşle birlikte yeni yıla benzin ve motorin gruplarında indirimle girip girmeyeceklerini merak ediyor.

Son olarak benzine 23 Aralık 2022 itibariyle geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir zam daha gelmiş, motorin ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmamıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 18,62 TL

Motorin fiyatı: 22,02 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,85 TL

Motorin fiyatı: 22,23 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,84 TL

Motorin fiyatı: 22,40 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam, 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim gelmişti

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Benzinin 1 Ocak 2022’de 12,91 lira olan fiyatı, art arda gelen zamlarla 14 Haziran 2022'de 28,46'ya kadar çıktı. Daha sonra, petrolün varil fiyatındaki düşüşe paralel indirimlerle benzinin litre fiyatı, 3 Eylül itibariyle 18,66'ya kadar geriledi. Ardından yeniden yükselişe geçen benzinin fiyatı 1 Kasım 2022’de 21 TL’yi aştı. Kur ve küresel piyasaların etkisiyle fiyatlar bir miktar aşağı çekildi, ancak 17 Aralık itibarıyla motorine 1 lira 7 kuruş, benzine 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

20 Aralık Salı günü benzinde 61 kuruş indirim yapıldı ve İstanbul’da benzin litre fiyatı 17,96 TL’ye geriledi. Motorine yapılan 77 kuruşluk indirimle litre fiyatı 22,03 TL’ye çekildi. Ancak 23 Aralık 2022’de benzin ve motorin yeniden zamlandı. haberlisin'nin aktardığı habere göre: Dün gece yarısında itibaren yürürlüğe giren son zamla benzinin litre fiyatı 18,62 TL, motorinin litre fiyatı ise 22,01 TL’ye yükseldi. Böylece benzin yıl başından bu yana 38’incı kez zamlanmış oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

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