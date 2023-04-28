Bankada parası, doları olanlar dikkat, şok sözler: Dolar kuru için adil değerler işaret edildi! Dolar- TL tahminler şok etti

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti'nden Dolar/TL 'nin adil değerine ilişkin açıklama geldi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), dolar/TL için hesapladığı adil değeri 21 seviyesinde korudu.

Kurum dünkü Küresel Makro Görünümler raporunda Dolar/TL kurunda Türkiye'nin cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesi olan adil değerin 21 olduğunu belirtti.

IIF’in raporunda, yaklaşan seçimlerin “ülkenin varlıkları değer kaybetmiş krediye dayalı büyüme modelinin sonunu getirme potansiyeli bulunması nedeniyle” liranın toparlanabilceği öngörüldü.

“Bu, temel olarak olumlu olur ve IIF’i dolar/TL adil değer tahminini düşürmeye sevk edebilir” görüşünü savunuyor.

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Rapor, IIF Başekonomisti Robin Brooks, Latin Amerika Araştırma Başkanı Martín Castellano, Doğu Avrupa ve Türkiye Araştırma Başkanı Uğraş Ülkü ve ekonomist Jonathan Fortun tarafından kaleme alındı.

IIF raporunda, önümüzdeki ay yapılacak seçimlerin Türkiye’nin krediye dayalı büyüme modelinin sonu olabileceğini ve bu durumun Türk lirasında adil değer tahminine olumlu yansıyacağı belirtildi.

ADİL DEĞER SEVİYESİ KORUNDU

Raporda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu:

“Dolar/TL kuru için için adil değer 21 seviyesindedir. Piyasa hissiyatı bizim hesapladığımızdan daha fazla düşüş bekliyor. Ancak Türkiye’nin yaklaşan seçimleri, ülkenin krediye dayalı büyüme modeline son verme aşamasını hazırlarsa, bu durum Türk lirası’nın toparlanmasında katalizör işlevi görebilir.

Türk lirası için ölçtüğümüz adil değer, geçmiş dönemlerde tekrarlanan kredi genişlemelerinin cari açığı genişletmesinden dolayı kademeli olarak zayıflamıştı.

PİYASA AŞIRI KARAMSAR

Piyasalar da önümüzdeki ay yapılacak seçimler öncesinde Türk lirası konusunda çok olumsuza döndü ve çoğu kişiye göre Dolar/TL bizim hesapladığımız seviyenin çok üzerinde fiyatlanacak. Bu karamsarlık, cari işlemler açığındaki hızlı genişleme ile bu genişlemenin altında yatan itici güçlerin ve devalüasyon beklentilerinin artmasından dolayı anlaşılabilir bir durum.

Dolar/TL’de 21 seviyesinin biraz üzerine çıkmak kesinlikle mümkün olsa da, piyasadaki kötümserliğin aşırı olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünmemizin nedeni, önümüzdeki ay yapılacak seçim sonrası Türkiye’nin cari açığı genişleterek Lira’yı bir devalüasyon döngüsüne sokan ‘krediye dayalı büyüme modeli’ne son verme potansiyeli.

Bu krediye bağımlı büyüme modelinin sona ermesi, TL için olumlu olacaktır ve adil değer tahminimizi güncellememizi sağlayabilir.”

ADİL DEĞER NEDİR?

Bu rakam, bir kurun belirli bir vadede bu seviyeye yükseleceği tahminini değil, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumunda cari açığını kapatmak için gerekli görülen kur seviyesine işaret ediyor.

IIF, uzun süre 5,50 seviyesinde tuttuğu dolar/TL için adil değer rakamını, 6 Nisan 2020'de 6,30'a, 29 Haziran 2020'de 7,50'ye, 2 Mayıs 2021'de 9,50'ye, Mart 2022’de 16,5'e yükseltti. Kurum, Eylül 2022'de rakamı 16,5'den 21'e yükseltmişti.

Öte yandan Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,87, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,62 dolar/TL yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.578,14 ve en yüksek 5.076,41 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,87 azalarak 4.617,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,56 değer kaybıyla 1.241 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 8.314 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.046 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.035 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artışla 19,4540 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,62 kazançla 21,4100 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,96, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,03 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,67 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

28 NİSAN 2023 DÖVİZ KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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