Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti! Depoları doldurun: Yarından sonra altüst olabilir! İşte benzin, motorin litre fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 3 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor! Araçların deposunu doldurun

AB ülkeleri, 5 Aralık'ta yürürlüğe giren Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatına yönelik ambargonun bir benzerini Rus rafineri petrol ürünlerine de uygulamaya hazırlanıyor. Aynı gün, AB ve G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulaması da devreye girecek.

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti!

MOTORİNDE İNDİRİM

04.02.2023 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre

fiyatı 21,82 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor.

Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.

Motorine zam ne zaman, Motorine zam geldi mi?

Motorine 65 kuruşluk yeni bir indirim daha yolda

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. bozuktus'un aktardığı bilgilerde şöyle aktarılıyor; Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.