Geçen sene kurumuştu... Bu sene yüzleri güldürdü

Bu yılki bol bereketli yağışlarla birlikte yüksek kayalıklar arasında olan Cehennem Deresinin gür şekilde aktığını ifade eden Muhammet Köse, "Ceylanlı Mahallesi Alan Yaylası’nda bulunan Cehennem Deresindeyiz. Atalarımızdan kalma ismi Cehennem Deresi olarak geçiyor. Herhangi bir tarihi geçmişi bilinmiyor. Bu şelale sadece kışın oluşan karların erimesiyle ve yüksek yağmurlarla oluşuyor. Bu yılın başlarında çok şükür bir buçuk metre kadar yağdı. Yüksek kesimlerdeki karın erimesi sonucunda oluşan bir şelale. Aynı zamanda turizmin gözdesi haline geliyor. Bu yıl açıkçası yine bu kadar bereketli beklemiyorduk ama geçen yıl çok kurak geçti. Bu yıl çok güzel bir yağış oldu. Burası yaz aylarına kadar devam eder ve yazın sonuna doğru maalesef kuruyor. Şu an çok güzel bir akışkanlıkta ve yoğun bir yağış sonrası tekrardan şelale coştu. Bu yaylamız suya doydu.