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Ekonomi Akaryakıt fiyatları dünkü indirim sonrası bir kez daha değişiyor! Araç sahipleri bu habere dikkat
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları dünkü indirim sonrası bir kez daha değişiyor! Araç sahipleri bu habere dikkat

Brent petroldeki değişim takip edilirken motorine dün gece yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bir müjde daha geldi. Bu kez motorine 65 kuruş indirim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 11:01:00 -
Akaryakıt fiyatları dünkü indirim sonrası bir kez daha değişiyor! Araç sahipleri bu habere dikkat

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bir indirim daha

Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapılırken fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.

3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

 

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