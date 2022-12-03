Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin indirimleri, zam sonrası güncel pompa fiyatları ne kadar? 3 Aralık 2022 güncel benzin ve mazot fiyatı

Motorin (mazot) ve benzin fiyatları için son dakika değişimleri yaşanıyor. Son 18 günde toplamda 3,88 TL indirim yapılan motorin litre fiyatına zam geldi. Yapılan zam sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları araştırmasını sıklaştırdı. Akaryakıt fiyatları değişti. Zam sonrası indirim geliyor, tarih verildi. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gündemde. Altın, brent petrol ve dolar kuruna bağlı değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor Peki güncel benzin ve mazot fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul 3 Aralık 2022 Cumartesi zamlı akaryakıt fiyatları son dakika haberinin detayları…

Bugünden itibaren geçerli olmak suretiyle motorine 1 lira 16 kuruş zam yapılmış oldu. 3 gün sonrasında ise 69 kuruş indirim gelecek…

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açmış olduğu savaşla beraber brent petrolde başlamış olan dalgalanma sürüyor…

Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor.

Fiyatlar sık sık değişkenlik gösterirken, dövizdeki gelişmeler de akaryakıt fiyatlarında belirgin rol oynuyor.

Motorine 1 lira 16 kuruş zam

Geçtiğimiz hafta brent petrol fiyatının son 11 ayın en düşük seviyesini görmesinin peşinden motorin fiyatlarına art arda indirim uygulanmıştı.

Sadece sektör kaynaklarından edinilen bilgiye nazaran motorin grubuna zam geldi. 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam yapılmış oldu. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

3 gün sonrasında indirim var.

Bu artış sürücülerin canını sıkarken, 3 gün sonrasında indirim yapılacağı öğrenildi.

Buna nazaran 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Güncel akaryakıt tutarları pompa şu şekilde yansıdı

İstanbul güncel akaryakıt tutarları sıralaması

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.19 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: Anadolu Yakası’nda 23.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: Anadolu Yakası’nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 20.15 TL

İstanbul motorin litre fiyatı: Avrupa Yakası’nda 23.60 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: Avrupa Yakası’nda 10,08 TL

Ankara benzin ve motorin tutarları

Ankara’da benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara’da motorin litre fiyatı: 23.75 TL

Ankara’da LPG litre fiyatı: 10.79 TL

İzmir akaryakıt güncel fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı: 20.34 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 23.84 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 10,54 TL