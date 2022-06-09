Akaryakıt fiyatları: Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı, LPG zamlandı mı? 9 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı ne kadar oldu? Küresel piyasalarda petrol, dolar fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dolar kurunun psikolojik sınır olarak görülen 17 TL’yi aşması sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor Hem brent petrol hem de dolar fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediği araştırılır oldu. Peki benzin ne kadar? Benzine zam var mı, benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? Motorin zammı ne kadar, motorin ne kadar oldu? Mazot kaça çıktı? LPG fiyatı kaç? Zam sonrası LPG litre fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir kaçtan satılıyor? İşte 9 Haziran 2022 güncel benzin, motorin-mazot, LPG fiyatları
Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla sürerken, küresel piyasalarda dolar ve petrol fiyatları aldı başını gidiyor. ABD ham petrolü 122 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor. Dolar kuru ve Brent Petrol'deki artış motorin fiyatlarını da etkiledi. Dün gece yarısı akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Peki benzin, motorin, LPG ne kadar lodu?
Güncel benzin fiyatları...
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. Son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.
Motorinin fiyatı ne kadar?
Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.
Güncel LPG fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.
Zam sonrası LPG fiyatları
Zam sonrasında İstanbul Anadolu yakasında 12.11 TL, İstanbul Avrupa yakasında 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.