Akaryakıt fiyatları: Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı, LPG zamlandı mı? 9 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ne kadar oldu? Küresel piyasalarda petrol, dolar fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dolar kurunun psikolojik sınır olarak görülen 17 TL’yi aşması sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor Hem brent petrol hem de dolar fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediği araştırılır oldu. Peki benzin ne kadar? Benzine zam var mı, benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? Motorin zammı ne kadar, motorin ne kadar oldu? Mazot kaça çıktı? LPG fiyatı kaç? Zam sonrası LPG litre fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir kaçtan satılıyor? İşte 9 Haziran 2022 güncel benzin, motorin-mazot, LPG fiyatları