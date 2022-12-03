Akaryakıt fiyatları altüst oldu! Zam sonrası bu kez indirim geliyor, tarih verildi

Motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz ay petrol fiyatlarının adeta çakılmasıyla akaryakıta üst üste indirim yapılmıştı. Ancak son 18 günde 3 kez indirim yapılan motorin fiyatları bugün bir kez daha değişti. Motorin litre fiyatına bugün itibariyle zam geldi. Ancak 6 Aralık Salı gününden gerçekli olacak şekilde yeni bir indirim yapılacak. İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin (mazot) fiyatları...

İndirim geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL olmuştu. Ancak fiyatlar bu gece yeniden değişti ve motorin grubuna 1,16 TL zam geldi.

Ancak son gelen bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Son fiyatlar

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da 23 lira 81 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 87 kuruşa yükseldi.