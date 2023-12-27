Akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta 2024 yılı gelmeden: İndirim, zam var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatı bugün kaç lira?

Motorin fiyatları ve benzin fiyatı petrol piyasasında ve dolar kurunda yaşanan gelişmelerle değişiyor. Bu sebeple araç sahipleri burada yaşanan gelişmeleri ve söz konusu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarını etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Peki petrol piyasasında en son neler yaşandı? Son gelişmeler sonrası benzin fiyatı ve mazot fiyatı için herhangi bir indirim, zam geldi mi? İşte 27 Aralık 2023 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile beraber son dakika gelişmeler…

ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİK, PETROL FİYATLARININ YUKARI YÖNLÜ HAREKETİNİ DESTEKLİYOR

Dün petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem yapılmadı. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

KIZILDENİZ'DEKİ TÜM SEFERLER ASKIYA ALINDI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X hesabından, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamıştı. Dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan-İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM ve İngiliz enerji şirketi bp, güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.

ŞİRKETLERİN PEŞ PEŞE ALDIĞI KARARLAR ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdi.

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MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 37,11 TL

Ankara 37,73 TL

İzmir 37,97 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 34,50 TL

Ankara 35,17 TL

İzmir 35,35 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.