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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam yolda: güncel 11 Eylül 2023 Benzin ve motorin LPG fiyatı kaç TL
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam yolda: güncel 11 Eylül 2023 Benzin ve motorin LPG fiyatı kaç TL

Yeniakit Publisher
2023-09-11 22:34:00 - 2023-09-11 22:38:24
Akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam yolda: güncel 11 Eylül 2023 Benzin ve motorin LPG fiyatı kaç TL

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik günlük olarak akaryakıt fiyatlarını araştırmaya itiyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatından etkilenen Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor: Motorine 1,50 TL zam, benzinde 1 TL artış bekleniyor.

Motorin kullanan sürücüler, 13 Eylül Çarşamba günü itibarıyla daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1,50 TL'lik bir zam yapılması planlanıyor. Bu zamla birlikte motorin fiyatları, 40 TL sınırına yaklaşacak.

İstanbul'un Avrupa yakasında motorin litre fiyatı 37,86 TL'den 39,36 TL'ye, Anadolu yakasında ise 39,42 TL'den yeni bir seviyeye çıkacak.

Başkent Ankara'da motorin litre fiyatı 39,95 TL, Ege'nin incisi İzmir'de ise 40,16 TL olacak.

Benzin Fiyatlarında Artış Bekleniyor

Benzin kullanıcıları da zamdan nasibini alabilirler. Şu an için net bir bilgi olmasa da, benzin fiyatlarına yaklaşık olarak 1 TL'lik bir artışın gündemde olduğu konuşuluyor. Yakın zamanda benzin fiyatlarında yaşanacak bu artış, sürücülerin cebini daha fazla yakabilir.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sürücülerin yakıt giderlerini artırarak aile bütçelerine olumsuz etkiler yapabilir. Bu nedenle araç kullanıcıları, yakıt tasarrufu ve alternatif ulaşım yöntemleri gibi konuları göz önünde bulundurarak tasarruflu sürüş alışkanlıkları edinmeye çalışmalıdırlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 Eylül güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL
Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,64 TL

Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası’nda: 37,76 TL

LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda: 17,20 TL

Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 36,68 TL

Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda: 37,80 TL

LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda: 17,78 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 37,18 TL

Motorin litre fiyatı: 38,45 TL

LPG litre fiyatı: 17,69 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 37,24 TL

Motorin litre fiyatı: 38,40 TL

LPG litre fiyatı: 17,40 TL

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