Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı
Dolar kuruna bağlı değişen akaryakıt fiyatları Ortadoğu’daki risklerden dolayı yükselişe geçti. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Arabası olanlar için İşte yeni detaylar...11 Nisan Perşembe günü benzin motorin ve LPG litre fiyatları...
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 11. Nisan 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İSTANBUL
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.07 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.14 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.04 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.42 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.00 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.35 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.62 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.20TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22.90 TL
Ekonomi
Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız
Ekonomi
Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Ekonomi
Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...
Ekonomi
Türk üreticilerden o ürünü satın alacak! O ülke Türkiye'nin kapısını çaldı... 8,9 milyar dolarlık dev kazanç
{relation id:1843667 slug:'petrol-bulunmasi-an-meselesi-aciklama-var-tpaonun-kosetarla-1-kuyusu-icin-kamulastirma-yapilacak'}