Akaryakıt fiyatlar değişti! Motorine bir indirim geldi: Son dakika 28 Kasım Pazartesi 2022: Benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL? Güncel İstanbul, Ankara, İzmir!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine motorine indirim haberleri ile bugün de araç sahipleri ve vatandaşlar akaryakıt fiyatları son dakika fiyatları sorgulanmaya başlandı. Brent petrol varil fiyatındaki düşüşün devam etmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlere son dakika haberine göre bir yenisi daha eklendi. Peki, motorin fiyatı ne kadar oldu, benzin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi? İşte, 28 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor. Fed kararları ve ABD Temsilciler Meclisi'nin Rusya'dan petrol ithal edilmesine yasak getirilmesine yönelik attığı adımlar sonrasında küresel piyasada petrol fiyatlarını etkiliyor. Yeni hafta araç sahiplerini sevindiren bir gelişmeyle başlıyor. Brent petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan direkt olarak etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, peş peşe gelen zam ve indirim haberleri de kafa karıştırıyor. Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi! Akaryakıttaki fiyatları da etkiliyor.

Cuma akşamı 83.71 dolar varil fiyatına sahip olan Brent petrol haftaya düşerek başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.35 geriledi ve 81.36 dolara indi. Bu düşüşün ardından Türkiye'de satılan motorinin litre fiyatında da indirim beklentisi oluştu.

Son olarak Cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor.

MOTORİNE 82 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

29 Kasım Salı (yarın) geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim geliyor. Motorin bu indirimle Ankara'da 23.21 liraya, İstanbul'da 23.09 liraya, İzmir'de 23.27 liraya gerileyecek.

EN SON İNDİRİM VE ZAMLAR

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapılmıştı

19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı.

SON HABERLERE GÖRE İSTANBUL'DA 23,04 LİRAYA DÜŞECEK

Motorine 29 Kasım Salı gelecek indirimle litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23.04 TL'ye, Ankara'da 23,16 TL'ye, İzmir'de 24,22 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA : GÜNCEL 28 KASIM 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 23,88 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 24,07 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.