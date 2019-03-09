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Akarsu Slalom Türkiye Kupası Rize'de başladı

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anısına düzenlenen ve Fırtına Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyona 64 sporcu katıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:45
Akarsu Slalom Türkiye Kupası Rize'de başladı

Ri̇ze'ni̇n Ardeşen ilçesinde Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anısına düzenlenen Akarsu Slalom Türki̇ye Kupası yarışları başladı. 

Fırtına Vadisi Vali̇ Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafti̇ng Parkuru'nda düzenlenen organizasyonda kadınlar ile erkeklerde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde 3 ilden 7 kulüp ve 64 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 21 kapıda zorlu mücadele verdi. Yarışlar sonunda üstünlük sağlayan sporcu ve kulüpler, yarın yapılacak final etabının ardından madalyalarını alacak.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin anısını yaşatma düşüncesiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Sporcuların Muğla'da kamp döneminin ardından şampiyonaya katıldığını belirten Kabakçı, "Sonuçlara göre bir milli takım havuzu belirleyeceğiz. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'na ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık yapacağız." dedi.

Kabakçı, verimli çalışma dönemi geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha fazla sporcuyla katılmak. Özellikle durgunsu dalında Antalya'da önümüzdeki hafta uluslararası şampiyona düzenleyeceğiz. Akarsu'da biraz geriye kalmış durumdayız ama sporcu sayısını artırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bu işin meyvesi sporcu sayısının artması. Bunun için büyük çaba harcıyoruz. Gelecek hafta 9 kano antrenörü göreve başlayacak. Antrenör olduğu zaman yeni sporcular aşağıdan yukarı çıkacak."

 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:45
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası
  4. Rİze
  5. şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi
  6. Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı

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