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Siyaset Akar'dan teknoloji vurgusu! Tüfek yapamayan ülkeden SİHA’ya
Siyaset

Akar'dan teknoloji vurgusu! Tüfek yapamayan ülkeden SİHA’ya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 70’ler seviyesine çıkarmayı başardıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:29:00 -
Akar'dan teknoloji vurgusu! Tüfek yapamayan ülkeden SİHA’ya

TİM’in düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası’na, video mesajı gönderen Akar, şunları kaydetti: “Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurtdışından tedarik ederken, bugün milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA ve SİHA’larımızı, fırtına obüslerimizi, çok namlulu roket atarlarımızı, Atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatlarımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Teknolojiye sahip değilseniz her türlü tehdit ve tehlikelere maruz kalabiliyorsunuz. Milli menfaatlerimizin korunması için güçlü bir silahlı kuvvetlerinin varlığı kaçınılmazdır.”

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