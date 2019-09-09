Akar'dan Çukurca şehidi için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için taziye mesajı yayınladı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için taziye mesajı yayınladı. Akar, mesajında, Piyade Uzman Onbaşı Sarı'nın bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu belirtti. Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesineve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.







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