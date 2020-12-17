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Siyaset Akar: Yunanistan sürekli taciz peşinde
Siyaset

Akar: Yunanistan sürekli taciz peşinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın skandal hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:43:00 -
Akar: Yunanistan sürekli taciz peşinde

Yunanistan’ın art arda açıkladığı Navtex’lere değinen Akar, şunları dile getirdi:

Başka yerlerden medet umuyor

“Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı. Yunanistan, Türkiye ile görüşmek yerine AB’den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım.”

Bakan Akar, S-400’lerle ilgili ise şunları söyledi:

S-400 ve F-35’de doğruyu anlatıyoruz

“S-400’ler, F-35 ile olan etkileşimi ne ise bunu çözmek için biz ABD’lilerle NATO’nun da dahil olduğu ortamlarda konuşmaya, görüşmeye bu sorunları çözmeye hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylemeye devam ediyoruz. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35’lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir.”

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