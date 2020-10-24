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Gündem Akar ve Soylu’ya suikast davasına devam edildi
Gündem

Akar ve Soylu’ya suikast davasına devam edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya suikast talimatı aldığını itiraf eden bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö hakkındaki davanın duruşması görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:20:00 -
Akar ve Soylu’ya suikast davasına devam edildi

Mütalaası sorulan duruşma savcısı, Sonay B’nin tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Taraf avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, Sonay B’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine 1 Aralık’ta devam edilecek.

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