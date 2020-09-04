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Aktüel Akar: "(Fransa) Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar"
Aktüel

Akar: "(Fransa) Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:43:49 -
Akar: "(Fransa) Doğu Akdeniz yetmiyor, Irak'ta da birtakım beyanlarda bulunuyor. Bunlar ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlar"
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