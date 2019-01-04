Akar açıkladı: Erdoğan temelini atacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör koridoru hayal edenler varsa hayallerinden vazgeçsin. Terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, yapılmasının imkan ve ihtimali yok" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel'den çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra yemekhanede işçilerle birlikte karavanadan yemek yedi. Yemeğin ardından işçilere hitap eden Bakan Akar, sözlerine yapılan önemli çalışmalar dolayısıyla işçileri tebrik ederek başladı.

'Savunma Sanayisinde yerlileşme oranı yüzde 68'e ulaştı'

İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, savunma sanayide yerlileşme ve millileşme oranının yüzde 68'lere ulaştığına dikkat çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayii merkezlerinden biri olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, ilk somut göstergesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu'da temeli atılacak fabrika olduğunu belirtti.

'Personel tasfiyesi, personel çıkarılması söz konusu değil'

Belirlenen hedeflere ulaşma konusunda alışılmış kalıpların dışına çıkılarak kamu tecrübesi ile özel sektörün bir araya getirilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bunun stratejik bir tercih olduğunu, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geride kalmaması için özel sektörün hızından faydalanması gerektiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

"19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Kararı çıktı, karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurt içi ve yurt dışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır. Fabrika arazisi, arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak. Buradaki yapılan şey işletme hakkının devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini korumak mecburiyetindedir. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, ancak bu yetmez, yeni yetenekler de kazandırılacak. Bunların tamamı da Milli Savunma Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacaktır."

'Süreçte gizli saklı bir şey yok'

Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını vurgulayan Akar, Ar-Ge konusunda da asla geri gidilmeyeceğini, daha fazla yatırımla daha ileri gidileceğini söyledi. Bakan Akar, fabrikanın modernizasyonu için ilk etapta yaklaşık 40-50 milyon dolarlık yatırımın yapılacağını da vurguladı.

"Süreçte saklı ve gizli bir şey yok, olmayacak" diyen Akar, tüm gelişmelerin şeffaf ve açık olacağını belirtti. İşçilerin alın terinin, son derece kıymetli olduğunu bildiren Bakan Akar, "Özlük haklarında herhangi bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Akar, "Bu konuda Milli Savunma Bakanı ve Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bunları yerine getirmek için her türlü hassasiyeti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu bizim en öncelikli işlerimizden biridir" dedi.

'Ölürüz'

Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceklerini belirten Akar, "Bunu hayal edenler varsa bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun yapılmasının imkan ve ihtimali yok. 'Ne yaparsınız' diye soracak olurlarsa cevabımız net 'Ölürüz'. Biz bu yola ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak için çıktık. Mücadelemiz ister ülkemizin doğu ve güneydoğusunda isterse Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. İnşallah milletimiz tek vücut olarak mücadelesini sürdürecek ve bu terör belasından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.