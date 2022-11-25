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Gündem Akar açıkladı: 326 terörist öldürüldü
Gündem

Akar açıkladı: 326 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'nda toplam 326 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 10:21:00 -
Akar açıkladı: 326 terörist öldürüldü

Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor…

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerine karşı gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında, Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatta öldürülen terörist rakamlarına ilişkin son rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

326 terörist etkisiz hale getirildi

326 terörist etkisiz hale getirildiğini duyuran Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor" dedi.

"Bizim tek hedefimiz teröristler"

Operasyonda "TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiası hakkında da konuşan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var, o da teröristler" dedi.

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