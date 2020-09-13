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Aktüel Akar: "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz."
Aktüel

Akar: "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz."

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:41:26 -
Akar: "2011'den itibaren Suriye'de yapılan hataların aynen Libya'da yapıldığını endişeyle takip etmekteyiz."
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