Akan klima suyu kaldırımı buzla kapladı
Eskişehir'de bir binanın klima tahliyesinden sızan suların donmasıyla oluşan buz kütleleri ve havada asılı duran sarkıtlar, yoldan geçen yayalar için hayati risk oluşturuyor.
Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ozan Sokak üzerinde, bir binanın dış cephesine monte edilen klimanın tahliye borusundan sızan sular, dondurucu soğukların etkisiyle kaldırım üzerinde adeta bir buz pisti oluşturdu. Yoldan geçen vatandaşların yürümekte güçlük çektiği ve her an düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı sokakta, aynı zamanda klima ünitesinin hemen altında biriken dev buz kütleleri de yukarıdan gelebilecek bir tehlikeye davetiye çıkarıyor.