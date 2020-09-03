Akakçe.com
Akakçe.com sitesi kimin? Akakçe.com’da hangi ürünler var? Akakçe.com hesap nasıl oluşturulur? İşte detaylar…
Akakçe.com sitesi kurucu ortağı Koray Karataş’tır. Akakçe.com 2000 yılından bu yana karşılaştırmalı alışveriş platformu olarak hizmet veren bir web sitesidir. Karşılaştırmalı alışveriş platformu akakce.com e-ticaret ve fırsat siteleri ile online pazaryerlerindeki ürünlerin, başta fiyat olmak üzere detaylı bilgilerini sunarak alışverişçilere hizmet sağlıyor.
Akakçe.com’da hangi ürünler var?
Akakçe.com’da elektronik, ev- yaşam, anne-bebek- oyuncak, kozmetik- kişisel bakım, oyun, film, kitap, müzik, supermarket, spor, outdoor, yapı market, oto, bahçe, saat, giyim, aksesuar ürünlerinin online alışveriş sitelerindeki fiyatlarını karşılaştırır ve en uygun olanı seçmeyi sağlar.
Akakçe.com hesap nasıl oluşturulur?
Öncelikle akakce.com adresine girilir. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Hesap oluştur’’ seçeneğine tıklanır. Ardından istelenen kişisel bilgiler girilir ve hesap oluşturulmuş olur.