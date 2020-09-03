  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akakçe.com
Ekonomi

Akakçe.com

Akakçe.com sitesi kimin? Akakçe.com’da hangi ürünler var? Akakçe.com hesap nasıl oluşturulur? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-09-03 20:18:00 -
Akakçe.com

Akakçe.com sitesi kurucu ortağı Koray Karataş’tır. Akakçe.com 2000 yılından bu yana karşılaştırmalı alışveriş platformu olarak hizmet veren bir web sitesidir. Karşılaştırmalı alışveriş platformu akakce.com e-ticaret ve fırsat siteleri ile online pazaryerlerindeki ürünlerin, başta fiyat olmak üzere detaylı bilgilerini sunarak alışverişçilere hizmet sağlıyor.

Akakçe.com’da hangi ürünler var?

Akakçe.com’da elektronik, ev- yaşam, anne-bebek- oyuncak, kozmetik- kişisel bakım, oyun, film, kitap, müzik, supermarket, spor, outdoor, yapı market, oto, bahçe, saat, giyim, aksesuar ürünlerinin online alışveriş sitelerindeki fiyatlarını karşılaştırır ve en uygun olanı seçmeyi sağlar.

Akakçe.com hesap nasıl oluşturulur?

Öncelikle akakce.com adresine girilir. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ‘’Hesap oluştur’’ seçeneğine tıklanır. Ardından istelenen kişisel bilgiler girilir ve hesap oluşturulmuş olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor
Gündem

“Acun’u yatağıma attım” diyen Hülya Avşar’ın arşivinden rezillik fışkırıyor

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’deki kültür erozyonunun kullanışlı seküler aparatlarından Acun Ilıcalı ile kameralar önünde girdiği diyalogda “..
Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor
Ekonomi

Litresi 10 milyon dolar! Geçimi akrepten sağlıyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon doları bulduğunu ifade eden Ali Yılmaz isimli vatandaş, sıvının koronavirüs t..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı