Öğretmenlerin aşı olacağı tarihler belirlenirken akademisyenlere ilişkin tarih bilgisinin verilip verilmediği merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin verdiği müjdeli haberde “Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor.” ifadelerini kullanmıştı. Peki, akademisyenler ne zaman aşılanmaya başlayacak?

Akademisyenler ne zaman aşılanmaya başlayacak?

Öğretmenler, 7 Haziran tarihinden itibaren aşı olmak için randevu alabilecek. Akademisyenlerin ise aşı olacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak üniversitelerin 13 eylül tarihinde açılacağı göz önüne alınırsa aşılama çalışmalarının büyük oranda hızlanacağı bekleniyor.

Öğretmenlerin aşılanmasında yaş sınırı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."