Akademisyen Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi
Malatya’da adına açılmış bir sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necdet Konan ifade verdi.15 Ağustos 2019 Perşembe 17:58
SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Necdet Konan’ın adına açılmış bir facebook hesabından kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın şikayetçi oldu. İfadesi alınan Konan, kendisinin bugüne kadar hiçbir sosyal medya hesabı bulunmadığını belirterek, şahsının mağdur olduğunu ve adına hesap açanın bulunmasını istedi. Adına açılan facebook hesabıyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Konan, Emniyetin siber suçlar biriminin de hesabın kendisine ait olmadığını ortaya çıkardığını kaydetti.
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