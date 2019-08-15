Akademisyen Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Necdet Konan’ın adına açılmış bir facebook hesabından kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın şikayetçi oldu. İfadesi alınan Konan, kendisinin bugüne kadar hiçbir sosyal medya hesabı bulunmadığını belirterek, şahsının mağdur olduğunu ve adına hesap açanın bulunmasını istedi. Adına açılan facebook hesabıyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Konan, Emniyetin siber suçlar biriminin de hesabın kendisine ait olmadığını ortaya çıkardığını kaydetti.