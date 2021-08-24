Akademisyen alımı güncel | Üniversite akademisyen ilanları
KTÜ akademisyen ilanı 2021 | Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 akademisyen alımı yapılacağını duyurdu. Peki, KTÜ iş başvurusu ne zaman nereden yapılacak?
Üniversitelerin akademisyen kadrosunda görev almak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Peki, güncel akademisyen ilanı var mı?
Akademisyen alımı güncel | Üniversite akademisyen ilanları
Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacağı bildirildi. KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesine 1 profesör, Fen Fakültesine 7, Mühendislik Fakültesine 4, Tıp Fakültesine 2, Orman Fakültesine ise 1 doçent atanacak.
Mühendislik Fakültesinde 2, Orman, Tıp ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Kadrolara başvurular, 6 Eylül 2021'e kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.