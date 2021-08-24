  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de yapılan aşı sayısı 90 milyonu geçti
Çanakkale’deki orman yangınında yeni gelişme
İran'da günlük can kaybında yeni rekor!
Bir kentimizde alarm! 10 mahalle karantinaya alındı
Eğitim Akademisyen alımı güncel | Üniversite akademisyen ilanları
Eğitim

Akademisyen alımı güncel | Üniversite akademisyen ilanları

KTÜ akademisyen ilanı 2021 | Karadeniz Teknik Üniversitesi 20 akademisyen alımı yapılacağını duyurdu. Peki, KTÜ iş başvurusu ne zaman nereden yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:55:00 -
Akademisyen alımı güncel | Üniversite akademisyen ilanları

Üniversitelerin akademisyen kadrosunda görev almak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Peki, güncel akademisyen ilanı var mı?

Akademisyen alımı güncel | Üniversite akademisyen ilanları

Karadeniz Teknik Üniversitesine 20 akademisyen alınacağı bildirildi. KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesine 1 profesör, Fen Fakültesine 7, Mühendislik Fakültesine 4, Tıp Fakültesine 2, Orman Fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Mühendislik Fakültesinde 2, Orman, Tıp ve Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular, 6 Eylül 2021'e kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

KTÜ AKADEMİSYEN ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay