Akademi ve gıda sektörünü buluşturan Beslenme Enstitüsü açıldı

Yeni Akit Ankara

Beslenme alanında çalışan farklı meslek gruplarından uzmanları bir araya getirerek akademik bilgilerin anlaşılır bir dille kamuoyuna sunulması ve gıda endüstrisinde çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen Beslenme Enstitüsü 31 Ekim’de Antalya’da düzenlenen bir programla açıldı. Gıda Tarım İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GİFT) çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek olan Beslenme Enstitüsü’nün Antalya’da gerçekleştirilen açılış programında gıda sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi.

“Akademi ve gıda sektörünü bir araya getirecek"

Programın açılış konuşmasını yapan Beslenme Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Samet Serttaş sürdürülebilir gıda üretiminin desteklenmesinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Beslenme alanında multidisipliner bilgi üretimini sağlamak hedefiyle kurulan Beslenme Enstitüsü’nde, kanıta dayalı güncel beslenme verilerini toplumun anlayacağı bir dil ile paylaşacağız. Beslenme alanında yapacağımız çalışmalar ve farkındalık artırıcı açıklamalarla, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bir çatı görevi görmeyi umuyoruz. Beslenme Enstitüsü’nde daha besleyici ve sürdürülebilir gıdaların üretimini destekliyoruz. Sürdürülebilir ürünler geliştiren girişimciler ve firmalar ile iş birliği yaparak farkındalık yaratacağız ve üreticileri bu konuda cesaretlendireceğiz. Sürdürülebilir besin kaynaklarının mutfaklarda kullanımını teşvik edeceğiz ve böylece gıda ve besin kayıplarının önüne geçme çalışmalarına katkı sağlayacağız” dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) Şeniz Ilgaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan’ın da yer aldığı programda, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Tamer ise 2030 yılında beslenme modeli ve obezite oranlarına dikkat çekti.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar

Açılış programında yer alan “Sürdürülebilir Dünya için Sorumlu Beslenme” panelinde beslenme alışkanlıklarının ve sorumlu beslenme anlayışının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar için önemine dikkat çekildi. Dr. Tuba Günebak moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Danone Türkiye Araştırma ve İnovasyon (R&I) Direktörü Arda Diribaş, MDnutriacademy’den Dr. Melis Durası, Migros-Macro Center Gastronomi ve İmalat Süreçleri Direktörü Ayşegül Talu, Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal konuşmalar yaptı.

Sürdürülebilir Dünya için Sorumlu Beslenme konulu panelde konuşan Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal, şunları söyledi: “Beslenme Enstitüsü’nün kaliteli, besleyici, doğru ve güvenilir gıdanın gıda sektörü desteği ile ülke geneline yayılmasına katkı sunacağına inanıyoruz. Obeziteden mikro besin eksikliğine kadar her üç kişiden birinin yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu günümüzde, kaliteden ödün vermeden yüksek miktarlarda üretim ve besleyici, sürdürülebilir gıdaların geliştirilmesi gerekiyor. Beslenme alanında doğru bilginin çok daha önem kazandığı günümüzde Beslenme Enstitüsü’nün önemli bir boşluğu dolduracağını görüyoruz.”

Beslenmede doğru bilgiye erişim için çözüm önerileri

Açılış töreninin ikinci paneli ise “Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar ve Topluma Doğru Bilgi Verme Sorumluluğu” başlığıyla düzenlendi. Panelde beslenme konusunda yaşanan dezenformasyonlar ve beslenmede doğru bilgiye erişim için çözüm önerileri paylaşıldı. Diyetisyen Nihal Tunçer moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Çisil Sohodol, MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, Diyetisyen İdil İmamoğlu ve Eateverse’den Prof. Dr. Filiz Lokumcu Altay konuşmalarıyla katılımcıları bilgilendirdi.