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Kültür - Sanat Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek
Kültür - Sanat

Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları kapsamında çok sayıda değerli ismin katılacağı "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 02:02:00 -
Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek

 yeniakit.com.tr 

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları kapsamında "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı" düzenlenecek.

Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay, 8-9 Ekim 2022 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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