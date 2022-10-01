Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları kapsamında çok sayıda değerli ismin katılacağı "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı" gerçekleştirilecek.
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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları kapsamında "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı" düzenlenecek.
Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay, 8-9 Ekim 2022 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.