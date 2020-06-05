Ak-Pres yeni yatırımı ile sektörde fark oluşturdu

Küçükoğlu Holding, şirketlerinden Ak-Pres, Sakarya’daki fabrikası için bin 600 tonluk servo (değişken hızlı) transfer pres makinesi aldı. Yeni yatırımı ile hammadde kesimi, sac şekillendirme, kaynak ve boya olmak üzere tüm üretim süreçlerini tek çatı altında birleştiren Ak-Pres, dünya standartlarına ulaştığı üretim gücü ve teknolojisiyle sektörde farklı bir konuma geldi. Alınan yeni makine, Türkiye’de kullanılacak olan ilk Schuler marka servo motor transfer pres olma özelliği taşıyor.

Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, iş ortaklığı yaptıkları firmalara mekanizma, kaporta, yüksek teknolojide şase ve gövde parçaları üreten Ak-Pres’in, biri bin 200 ton transfer pres olmak üzere çok sayıda yeni nesil pres makinası ile üretim yaptığını belirti. Almanya’dan yeni getirilen ileri teknoloji ürünü Schuler Servo pres makinesi ile makine parkurlarının daha da güçlendiğini kaydeden Türkaslan, bu yatırım ile mevcut soğuk şekillendirme yeteneklerinin en üst seviyeye çıktığını vurguladı.

Schuler servopres makinesinin çalışma sisteminin, diğer pres makinelerinden farklı olduğunu ve üretimde büyük avantajlar sağladığını kaydeden Türkaslan, "Yüksek ve ultra yüksek mukavemetli yassı metallerin ve çok hassas alüminyum malzemelerin işlenmesi klasik preslerde zordur. Ancak servo motor pres makinaları sahip olduğu teknoloji sayesinde yavaşlatma ve hızlandırma özelliğine sahip. Çok hızlı iniş yapan pres, hassas parçalara daha yumuşak vuruş gerçekleştirerek ardından tekrar hızlanıyor. Bu özelliği sayesinde üretimi yapılan parçalar, yüksek hassasiyette zarar görmeden işlenebilmektedir” dedi.

Tolga Türkaslan, Schuler’in, pres makinesi üretiminde dünyanın en yetkin firmalarından biri olduğunu vurgularken, son teknoloji ürünü servo pres makinesinin Türkiye’de ilk kez Ak-Pres tarafından satın alındığına dikkat çekti. Ak-Pres’in Sakarya ve Bursa’daki toplam 50 bin metrekarelik alana sahip fabrikalarında otomobil üreticilerine şekillendirilmiş saç parçaları ve her türlü birleştirme prosesi ile gövde parçaları ürettiğini kaydeden Türkaslan, yeni makine ile ağırlıklı olarak Mercedes Almanya’ya üretim yapacaklarını bildirdi.

Schuler’in Servo Direct teknolojisinin sektörde fark oluşturacağını, yeni kalıplara yatırım yapmadan, kapasite azaltımına gitmeden bir veya iki klasik presten tasarruf imkânı sağlayacağını ifade eden Tolga Türkaslan, Servo Direct teknolojisinin verimli enerji yönetim sistemi ve yüksek üretim esnekliği sayesinde geleneksel baskı makinelerine oranla yüksek verimlilik imkânı sunduğunu anlattı. 3 Aks transfer sistemine sahip servo presin, otomasyan altyapısı ile hammaddenin el değmeden makineye girişinin sağlandığını ve bitmiş ürün halinde makineden çıkışı sağladığını dile getiren Türkaslan, “Yüksek verimlilik seviyelerinde kullanılabilir özelliği, daha uzun kalıp ömrü, daha düşük servis ve bakım maliyetleri, enerji tasarrufu, servo transfer presin bize sağlayacağı avantajlar olarak öne çıkacaktır. Bu avantajları sayesinde, en üst kaliteli ürünlerimiz en rekabetçi fiyatlar ile tüm yerli ve yabancı müşterilerimize güç katacaktır” dedi.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu da yatırıma ve üretime devam ettiklerinin altını çizdi. Oğuzhan Küçükoğlu, Ak-Pres, Toksan, Akteknik, Ak Automotive, Toyota Plaza Aktoyile Türkiye’de İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Slovenya’da da Koper’deki fabrikalarında dünyanın birçok otomobil firmasına parça ürettiklerini vurguladı. Küçükoğlu, dünya devlerine parça ürettiklerini ve ihracat ağırlıklı üretim gerçekleştirdiklerini belirterek şunları da söyledi:

“35 yıllık üretim tecrübemizi yüksek teknoloji ve uzman ekiplerimizle bütünleştirerek büyük bir aile olduk. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve buna uygun yatırımlarımızla Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz. AR-GE çalışmalarımız ve yüksek katma değerli üretimimiz ile sektörümüzün gelişmesine katkı sunuyoruz. Dünyadaki teknolojiyi yakından takip ederek küresel pazarda söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”.