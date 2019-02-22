AK Parti'yi üzen haber! Eski vekil hayatını kaybetti
AK Parti 22. dönem Mardin milletvekili Seyyid Mehmet Beşir Hamidi, İstanbul'da hayatını kaybetti.22 Şubat 2019 Cuma 22:48
AK Parti 22. dönem Mardin milletvekili Seyyid Mehmet Beşir Hamidi hayatını kaybetti.
Acı haberi 26. dönem Batman milletvekili Ataullah Hamidi sosyal medya hesabından verdi. Akrabası olan eski vekilin vefat haberini veren Hamidi ''AK Parti 22.Dönem Mardin Milletvekili halamın oğlu Seyyid Mehmet Beşir Hamidi bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.'' ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden eski vekil için yarın ikindi namazına müteakip İstanbul Eyyüp Sultan’da cenaze namazı kılınacak.
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