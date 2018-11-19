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AK Parti'yi reddetti, CHP'ye başvurdu! Kulisleri karıştıran iddia

Yerel seçimler için AK Parti'nin adaylık teklifi götürdüğü ve anketlerde önde görünen eski Kars eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, teklifi reddederek CHP'ye başvurdu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:42
AK Parti'yi reddetti, CHP'ye başvurdu! Kulisleri karıştıran iddia

Mart 2019 yerel seçimleri için partilerin çalışmaları sürüyor. Aday belirleme sürecinin devam ettiği AK Parti ve CHP'de büyükşehir için isimler henüz netleşmezken, gazeteci Deniz Zeyrek dikkat çeken bir iddiayı kaleme aldı.

Ak Parti teklif götürdü

Hürriyet'ten ayrılarak Sözcü'ye geçen Zeyrek, gazetedeki ilk köşesinde AK Parti'nin Kars'ta partiden kavgalı ayrılmasına rağmen anketlerde önde görünen eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu'na adaylık teklifi götürdüğünü yazdı.

Ak Parti'yi reddetti CHP'ye başvurdu

Zeyrek, Alibeyoğlu'nun ise AK Parti'nin teklifini reddederek, CHP'ye bvaşvurduğunu iddia etti.

Naif Alibeyoğlu kimdir?

1954 yılında Kars ilinin Arpaçay ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamlayan Alibeyoğlu, yüksek öğrenimini Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.1982 yılında askerliğini bitirdikten sonra Kars'a döndü. Beş yıl Töbank'ta, bir yıl Köy İşleri Başkanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu.

1993 yılında Kars'ın ilk ve tek yerel televizyonu olan Serhat TV'yi kurdu. Tümay Dershaneleri'nin Kars şubesini açtı ve Kavram Dershaneleri'nin de Kars şubesini devraldı. Alibeyoğlu, Kars'ta yıllar sonra il merkezinin tek sineması olan Kars Şehir Sineması'nı açtı.1999 yılında yerel seçimlerde Anavatan Partisi-ANAP'ın Kars Belediye Başkanı adayı olarak seçime girdi. Seçimlerde çoğunluğun oyunu alan Alibeyoğlu, partisinin 2002 genel seçimlerindeki büyük oy kaybından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. 2004 yılı yerel seçimlerini tekrar kazandı.

Daha sonra bazı anlaşmazlıklardan ötürü Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştır. 29 Mart 2009 seçimlerine CHP safında katılan Alibeyoğlu seçimi kazanamadı.Yine 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 12.dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Kars 1.sıra Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememiştir. Alibeyoğlu, belediye başkanlığının yanı sıra TEMA Vakfı gönüllüsü, Turizm ve Tanıtma Derneği üyesi, Karsspor fahri başkanı, Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı kurucu üyesi ve Tarihi Kentler Birliği kurucu üyesidir.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:42
  1. Kars
  2. Ankara
  3. Mart 2019 yerel seçimleri
  4. AK Parti
  5. CHP
  6. Naif Alibeyoğlu
  7. flaş iddia
  8. AK Parti'yi reddetti
  9. CHP'den aday oldu

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