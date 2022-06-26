AK Parti’yi karalamak için mikrofon uzatılan kadın hepsini yerin dibine soktu!

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AK Parti’yi eleştirmek için kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaş, ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. Almanya, ABD gibi G7 arasında bulunan ülkelerin enflasyon rekoru kırdığı bir dönemde AK Parti hükümetini ekonomi üzerinden karalamak isteyenlere tepki gösterdi.

Sosyal medyanın en çok izlenilenlerinden olan videoda kadın, çevresinde bulunan muhaliflere, “Kimsenin atı yoktu, arabası yoktu, evi yoktu, hastaneniz yoktu… Virüs oldu, savaş oldu, kıtlık oldu… Bunu kabullenmiyorsunuz, insanoğlu bu kadar aciz.” dedi.

Kendisine karşı çıkan kalabalığa tek başına cevap veren kadın, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

6 ay sabredin 6 aydan sonra her şey olacak. Petrolleri çıkartsın, gazları çıkartsın. Uçaklar yapıyor, İHA’lar yapıyor daha ne yapacak size? Neyiniz vardı?