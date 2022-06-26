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Gündem AK Parti’yi karalamak için mikrofon uzatılan kadın hepsini yerin dibine soktu!
Gündem

AK Parti’yi karalamak için mikrofon uzatılan kadın hepsini yerin dibine soktu!

Sokak röportajında kendisine AK Parti’yi karalamak için mikrofon uzatılan kadın, etrafında toplanan muhalif gruba ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 23:57:00 - 2022-06-27 00:22:02

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti’yi eleştirmek için kendisine mikrofon uzatılan bir vatandaş, ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. Almanya, ABD gibi G7 arasında bulunan ülkelerin enflasyon rekoru kırdığı bir dönemde AK Parti hükümetini ekonomi üzerinden karalamak isteyenlere tepki gösterdi.

Sosyal medyanın en çok izlenilenlerinden olan videoda kadın, çevresinde bulunan muhaliflere, “Kimsenin atı yoktu, arabası yoktu, evi yoktu, hastaneniz yoktu… Virüs oldu, savaş oldu, kıtlık oldu… Bunu kabullenmiyorsunuz, insanoğlu bu kadar aciz.” dedi.

Kendisine karşı çıkan kalabalığa tek başına cevap veren kadın, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

6 ay sabredin 6 aydan sonra her şey olacak. Petrolleri çıkartsın, gazları çıkartsın. Uçaklar yapıyor, İHA’lar yapıyor daha ne yapacak size? Neyiniz vardı?

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Yorumlar

murathoca

doğru söylüyorsun hanım kardeş bunlar hepsi nankör REİSİN TEK KABAHATI ALKOL VE SİGARA GİBİ ÜRÜNLERİ UCUZLATIP BUNLAR BELASINI BULSALARDI ANCAK O ZAMAN REİSİ SEVERLERDİ SAYDIKLARINDAN BUNLAR BİRŞEY ANLAMAZ HEYKELTIRAŞLAR BUNLAR.

Misafir

Eskiden insanlar aç ti, hastalar rezil oluyorda, ilac dersen yoktu. Insanlari bankalar verdikleri asiri yüksek faizle insanlari dolandiriyorkardi ve sonuc bankalar iflas gösteriliyor insanlar paralarini bankalardan alamiyorkardi. Isciler ayliklarini alamiyorkardi, cok rezil bir Türkiye vardi. Bir Gerci var ki, insanlarimizin bir kismi, devlet verdikce iyice azdilar, súkürsüz bir topluluk ortaya cikti. Ülkemizde ki bazi kesimler o eski Túrkiye yi hak ediyorlar. Paralarini yiyeceksin onlari rezil edeceksin ki kiymetin bilinsin
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