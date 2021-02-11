  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'yi bölme hayali kuran Ali Babacan'a soğuk duş! İstanbul teşkilatında ‘Genç Siviller’ istifası
Gündem

AK Parti'yi bölme hayali kuran Ali Babacan'a soğuk duş! İstanbul teşkilatında ‘Genç Siviller’ istifası

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi'nde İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar, zehir zemberek bir açıklama partisinden istifa etti. Tanrıyar, istifasını parti yöneticilerinin olduğu WhatsApp grubundan paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:45:00 -
AK Parti'yi bölme hayali kuran Ali Babacan'a soğuk duş! İstanbul teşkilatında ‘Genç Siviller’ istifası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölme hayalleri kuran muhaliflerle birlikte iş tutan Ali Babacan’nın kurduğu DEVA Partisi’nin İstanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar, “teşkilat Genç Sivillere bırakılmış” diyerek istifa etti.

Partisinin WhatsApp grubundan bir yazı yayımlayan Tanrıyar, “Büyük umutlarla girdiğim DEVA Partisi’ni büyük hayal kırıklığıyla ‘Genç Siviller’ oluşumuna bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Oğulcan Tanrıyar'ın açıklamaları:

“Mücadelemi onların olduğu yerde vermeyeceğim. Benim hayatımda en önemli varlığım önce vatanım sonra ailemdir. Ailemin bütün fertleri bana karşı çıkarken onlara ‘önce vatan’ diyerek DEVA Partisi’ne girdim. Fakat bir de baktım ki bu teşkilat komple ‘Genç Siviller’e bırakılmış veya onlar tarafından alınmış. Arkadaşlar bir teşkilatta yönetim bu kadar UNİCEF’e bile verilmez, ki bahsettiğimiz oluşum öyle tertemiz bir oluşum da değil.

Genç Sivillerin kurucusu kaçak. Avukatının daha yeni Fetullah’la ağlaştığı sarıldığı görüntüler yayınlandı. En çok izlenen haber programları son bir ay içinde bu gruba alenen FETÖ’cü dedi. En çok satan gazete ‘FETÖ’cü Genç Siviller’ diyerek manşet attı. Yandaş yayınlar da aynı manşetlere başladı. Şahısların FETÖ’cü olup olmadıkları beni hiç ilgilendirmiyor. Net şekilde vurguluyorum, kimsenin şahsına FETÖ’cü demiyorum! FETÖ ile adı anılan bir grup olması benim için yeterli! İstifamı usule uygun şekilde de uygulayacağım. ‘Genç Siviller Rahatsız’ sloganıyla çıktığınız bu yolda ‘Kim rahatsız olunca memlekete hayırlı?’ onu zaman gösterecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterince Miçotakis cıyakladı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterince Miçotakis cıyakladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." Sözlerine cevap veren Yunan..
Laikçi çevreler çılgına döndü: Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Boynukalın Müsümanların sesi oldu
Gündem

Laikçi çevreler çılgına döndü: Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Boynukalın Müsümanların sesi oldu

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın 'anayasaya' paylaşımı laikçi çevreleri fena rahatsız etti.
Tüyleri diken diken eden detay! İşte Ay'a yolculuk projesinin ismi!
Teknoloji

Tüyleri diken diken eden detay! İşte Ay'a yolculuk projesinin ismi!

Türkiye, uzaya çıkmak için ilk somut adımı Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi (BURAK) ile atmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay