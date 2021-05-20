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Aktüel AK Parti'ye saldırmak isteyen teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Aktüel

AK Parti'ye saldırmak isteyen teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Pendik İlçe Merkezine bombalı saldırı düzenlemeyi amaçlayan terör örgütü TKP/ML üyelerinin keşif yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:28:00 -

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen terör örgütü TKP/ML’ye ait bazı hücre evlerini tespit etmiş, dün belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Baskınlarda, örgütün sözde sorumluları Arzu Özdemir ve Ünal Yiğit’in de aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyonda uzun namlulu kalaşnikof otomatik silah, bu silahlara ait mermi dolu 18 şarjör, 1 adet keskin nişancı gizleme kamuflajı, 1 el telsizi, 1 Belçika yapımı uzun namlulu keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlıların sansasyonel eylem için keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde AK Parti Pendik İlçe Merkezi’ne yönelik bombalı saldırı hazırlığı yaptığı öğrenilen zanlılar bölgede incelemeler yapıyor.

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