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Gündem AK Parti’ye katılanlar için rozet takma töreni düzenlendi: AK Parti’ye binlerce yeni üye katıldı
Gündem

AK Parti’ye katılanlar için rozet takma töreni düzenlendi: AK Parti’ye binlerce yeni üye katıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-21 19:05:00 -
AK Parti’ye katılanlar için rozet takma töreni düzenlendi: AK Parti’ye binlerce yeni üye katıldı

Aralarında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinden ayrılanların da bulunduğu 7 bin 841 kişi düzenlenen rozet takma töreninin ardından Ak Partili oldu.

 

Antalya’da AK Parti’ye katılan, aralarında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinden ayrılanların da bulunduğu 7 bin 841 kişi için rozet takma töreni düzenlendi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İl Başkanlığındaki törende, AK Parti’ye ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Antalya’nın yerelde hizmete hasret kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, “Antalyalıların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü ile 19 ilçedeki Cumhur İttifakı adaylarımız göreve başlayacak ve projelerini tek tek hayata geçirecekler. Antalya, ideolojiye bakmadan bu projeleri destekleyecektir. Antalya’nın fetret devrini bitireceğiz, altın çağını başlatacağız.” diye konuştu.

Gece gündüz çalışan teşkilat üyelerine de teşekkür eden Çavuşoğlu, partiye yeni katılanları tebrik etti.
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AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de Cumhur İttifakı’nın her gün yeni yol arkadaşları kazandığını belirtti.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de seçim günü Antalya’dan Türkiye’ye güzel bir zafer armağan edeceklerini ifade etti.

Projeleriyle hizmete talip olduğunu vurgulayan Tütüncü, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı ile Antalya’nın kazanacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de partiye 7 bin 841 yeni üyenin katıldığını bildirdi. Temsili olarak 41 üyeye rozet takılacağını anlatan Çetin, “Değişime, dönüşüme hazır bir Antalya var. 5 yılda yapılmayanların daha fazlasını yapmaya, yeni vizyonlar ortaya koymaya geliyoruz.” dedi.

Törende CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Eren Kurt, CHP Konyaaltı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şafak Otuzaltı, eski CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, İYİ Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi Cengiz Avcı, eski DEVA Partisi Antalya İl Başkanı Özgür Özbek, eski DEVA Partisi Kepez İlçe Başkanı Mehmet Siyahkoç, bağımsız Aksu ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akif Ordu’nun da aralarında bulunduğu 41 üyeye rozet takıldı.

Törene Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin ile partililer katıldı.

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