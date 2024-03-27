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Siyaset AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'
Siyaset

AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:42:00 - 2024-03-27 23:46:28
AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlere, "Yuvanıza hoş geldiniz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Ankara il yönetiminden 22 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yeniden Refahlı isimlere sosyal medya hesabından seslendi.

Şahin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara İl Başkanlığımızın düzenlediği programda çok kıymetli isimlerle birlikte, okul sorumlularımız ile iftar sevincimizi paylaştık. AK Parti ailemize katılan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık. Merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayallerini bir bir hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi’ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti’miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz.”


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