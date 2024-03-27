AK Parti'ye katılan Yeniden Refahlılara mesaj! 'Yuvanıza hoş geldiniz!'

Yeniden Refah Partisi Ankara il yönetiminden 22 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yeniden Refahlı isimlere sosyal medya hesabından seslendi.

Şahin mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ankara İl Başkanlığımızın düzenlediği programda çok kıymetli isimlerle birlikte, okul sorumlularımız ile iftar sevincimizi paylaştık. AK Parti ailemize katılan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez, il ve ilçe yöneticilerine rozetlerini taktık. Merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hayallerini bir bir hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi’ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti’miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Evinize, yuvanıza hoş geldiniz.”



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