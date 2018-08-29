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AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal ittifakı! Komünistler, liberal Kavala’ya destek çıktı

Marksist Komünistler, FETÖ’den tutuklu, “Kızıl Soros” lakaplı liberal Osman Kavala’yı savunmaya başladı, serbest bırakılması için eylem yapanların sözcülüğüne soyundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal ittifakı! Komünistler, liberal Kavala’ya destek çıktı

 yeniakit.com.tr  Mevzu AK Parti olunca nevri dönen solcular yine ibreyi şaşırdı!.. AK Parti’ye, Türkiye’nin her noktasına sızan teröristleri savunacak kadar düşman olan solcu kesim, yine “memleketin faydasına mıdır, değil midir” diye düşünmeden körü körüne muhalefete tutuştu. Marksistler, Liberal kimliğiyle bilinen ve FETÖ’den tutuklanan “Kızıl Soros” lakaplı Osman Kavala için eylem yaptı. marksist.org’un paylaştığı görüntülerde, “Sanatçılardan Kavala’ya destek: Özlüyoruz” ifadelerine yer verildi.

300 SÖZDE SANATÇI: KAVALA’YI ÖZLÜYORUZ

Marksist.org, Osman Kavala’nın internet sitesinden duyurulan haberi paylaşarak, Liberal Kavala’nın sözcülüğünü yaptı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

1 Kasım 2017’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan ve 300 gündür adalet yüzü görmeden hapsedilen iş insanı Osman Kavala'ya bir destek de sanatçılardan geldi.

Osman Kavala'ya özgürlük talebiyle yayın yapan osmankavala.org sitesinde yer alan habere göre, Osman Kavala'nın tutukluluğunun 300. gününde bir araya gelen sanatçılar ve kültür sanat çalışanları, 'Özlüyoruz' pankartı açtı.

Daha önce Silivri Cezaevi önünde, Kavala'nın tutukluluğunun 100. gününde ve Depo'daki 'Vardiya' etkinliğinde olduğu gibi, onun haksız tutukluluğunun sona ermesi ve bir an önce aralarına dönmesi dileğini tekrar ettiler.

İşte o haber:

EYLEM, SOLCULARI MEMNUN ETMEDİ

Marksistlerin sözcülüğünü yaptığı eyleme, sol kesimden tepki geldi. Eylemle ilgili, sosyal medya hesabından tepkisini gösteren Şaziye Karlıklı şu ifadeleri kullandı:

Özlüyoruz ne demek? Sanki adam uzak diyarda. Aman yüksek perdeden “şey” etmeyelim olmuş. Ama hiç bir şey demezsek de devran döner ise ayıp olur diye düşünülmüş. Epey tartışmışlardır ve özlüyoruz çıkmış ortaya. Gayet güvenli, bravo

Karlıklı'nın sosyal medya paylaşımı:

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
  1. Şaziye Karlıklı
  2. Osman Kavala
  3. Marksistler
  4. marksist.org

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