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Aktüel

AK Parti'ye 8 belediye başkanı katıldı

31 Mart 2019 yerel seçimleriminden sonra 31 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - AK Parti'li belediye sayısı 794 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:38:32 -
AK Parti'ye 8 belediye başkanı katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

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