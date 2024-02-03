AK Parti'nin Trabzon adayları belli oldu! İşte tam liste

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç olarak açıklanmıştı.

AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde;

Ortahisar: Ergin Aydın

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Hüseyin Avni Çebi

Arsin: İbrahim Küçük

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Selim Çelenk

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Sürmene: Hüseyin Azizoğlu

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: Abdulkadir Özdemir

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