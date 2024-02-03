AK Parti'nin Trabzon adayları belli oldu! İşte tam liste
AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.
Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç olarak açıklanmıştı.
AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde;
Ortahisar: Ergin Aydın
Akçaabat: Osman Nuri Ekim
Araklı: Hüseyin Avni Çebi
Arsin: İbrahim Küçük
Çaykara: Hanefi Tok
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Düzköy: Selim Çelenk
Hayrat: Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı: Ali Aydın
Maçka: Koray Koçhan
Of: Salim Salih Sarıalioğlu
Sürmene: Hüseyin Azizoğlu
Tonya: Osman Beşel
Vakfıkebir: Muhammet Balta
Yomra: Abdulkadir Özdemir
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