AK Parti'nin son oy oranı belli oldu! Muhalefet çılgına dönecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında AK Parti ve Erdoğan'ın oy oranlarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Habertürk'te katıldığı programda AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı.

Muhalefetin anket oyununu anlatan Dağ, ''Anket firmaların birçoğu artık seçim yaklaştıkça anket açıklamaktan vaz geçecek. Geçen sene bol keseden atıyorlardı. Bizim Temmuz'dan itibaren sürekli yükselen bir trendimiz var. Parti olarak da, Cumhur İttifakı olarak da, cumhurbaşkanımız olarak da. Muhalefette şöyle bir durum var. AK Parti ve MHP'yi toplayıp geri kalan oyları kendilerine yazıyor.'' dedi.

Son araştırmaların sonuçlarını açıklayan Dağ, ''Bizim sadece son yaptığımız araştırmalara göre, yüzde 40-42 arası parti oyumuz var. Cumhurbaşkanımızın da oy oranı yüzde 50-52 arasıdır. Gittikçe yükselmekte olan bir trendimiz var.'' ifadelerini kullandı.