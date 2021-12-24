AK Parti’nin oyunu, CHP’nin altına indirdiler! Çak kanka… İyi iş yaptın!

Türkiye tarihinin en kritik seçimine doğru giderken yeni ortaya çıkan sözde anket ve araştırma şirketleri muhalefetten aldığı milyonlar karşılığında toplumu yanıltmaya devam ediyorlar.

Biden’ın ‘Erdoğan’ı devireceğim’ sözleri unutulmadı

Joe Biden’ın ABD’deki başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye’deki iktidarı değiştirecekleri yönünde akla ziyan sözlere imza atmıştı. Biden, “Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.” şeklinde skandal sözler sarfetmişti.

2023 seçimlerini tarihi bir fırsat olara görüyorlar

FETÖ’cü teröristlerin desteğini alan Biden’ın “Erdoğan’ı devireceğim” sözünden cesaret alan Türkiye’deki muhalefet partileri, 2023 seçimlerini tarihi bir fırsat olarak görüyor.

‘Komik anket sonuçları’ paylaşıyorlar!

Seçmeni etkilemeye çalışan Millet İttifakı, PR şirketleri ve sözde ‘araştırma’ şirketlerine milyonları aktararak ‘anketler’ yaptırıyor. Muhalefet partilerinden aldıkları bütçeler karşılığında ‘sözde anket’ler yapan şirketler ise ‘komik’ sonuçlar yayınlamaya devam ediyorlar.

AK Parti’nin oyunu, CHP’nin altına indirdi

"Kanka koş, dolar 18 TL olduğu gün anket yap, AK Parti'nin oylarını düşür" talimatıyla hareket ettiği anlaşılan AREA Araştırma, ‘sözde anketi’ni tam dolar 18 TL’ye çıktığı gün yaptı. Yaptığı anketi sanki 13-20 Aralık tarihleri arasında yapmış gibi gösteren AREA Araştırma, AK Parti’nin oyunu, CHP’nin aldığı oy oranının altına indirdi.

CHP, AK Parti’yi geçmiş!

Seçmenin yüzde 54.2’lik bir vatandaş kitlesinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, olumsuz bulduğunu iddia eden AREA Araştırma, yılbaşında ekonomi politikalarından memnun olmayanların oranını yüzde 76.8’ken yıl içinde 64.2’ye kadar düşdüğünü, yıl sonu ise 75.7’ye yükseldiğini açıkladı. Aynı sözde araştırma şirketi, AK Parti ve MHP’nin düşüşte olduğunu ve Meral Akşener’in İP’inin ise yükselişte olduğunu iddia etti. AREA Araştırma, CHP’nin aldığı oranı, AK Parti’yi geçtini iddia etmesi ise ‘gülünç’ olarak karşılandı.