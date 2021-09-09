AK Parti'nin masasında bulunan son anket! Numan Kurtulmuş açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş "AK Parti olarak son dönemde yaptırdığınız bir anket var mı?" şeklindeki soruya cevap verdi.

İşte Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin kullandığı ifadeler:

Sadece bizim yaptırdığımız anketler değil, kamuoyunda şu ana kadar yapılan anketlerin tamamında AK Parti açık ara birinci partidir.

Yani ikinci sırada olan CHP ile arasında çok büyük bir fark, büyük bir makas vardır. Dolayısıyla AK Parti sadece genel olarak değil bütün yaş grupları içerisinde de birinci parti olmaya devam ediyor. Türkiye'nin tüm bölgelerinde de birinci parti olmaya devam ediyor.

Şimdi bu 19 yıllık bir iktidardan sonra milletimizin AK Parti'ye güvendiğinin, AK Parti'yi iktidarın tek alternatifi olarak gördüğünün açık bir göstergesidir. Hatta eleştiren vatandaşlarımıza bile sorduğumuzda 'Şunları şunları eleştiriyorsunuz, peki kim yapsın?' dediğimizde yine 'Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapar, AK Parti yapar' şeklinde bir tercih belirtiyor.