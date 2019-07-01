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AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek

Gazeteci Emin Pazarcı, AK Parti Kurucuları arasında da yer alan Vahit Özdemir ile yaptığı konuşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vahit Özdemir bu üçlü için şöyle diyor; 'bunlar siyasi mevtadır. Bugün Cumhurbaşkanının altını oymaya kalkmışlardır. Ama sigara dumanı kadar ağırlıkları yoktur."' ifadelerini kullandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:14
AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek

AK Parti Kurucuları arasında da yer alan Vahit Özdemir siyasi mevtalar" diye tanımladığı Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı.

Gazeteci, yazar Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Pazarcı, "Eski diplomat Vahit Özdemir günler önce bir mesaj göndermişti. Sırası geldi paylaşayım. Şöyle diyor Gül, Davutoğlu ve Babacan üçlüsü için: 'Banlar siyasi mevtadır. Bugün Cumhurbaşkanının altını oymaya kalkmışlardır. Ama sigara dumanı kadar ağırlıkları yoktur'" dedi.

Pazarcı'nın bu paylaşımın öncesinde AK Parti Kurucuları arasında da yer alan Vahit Özdemir, İzmir’in yerel yayın organlarından Son Kale İzmir’den Mustafa Akbaş’a konuşmuştu.

23 Haziran seçiminin ardından yeni parti çalışmaları hız kazandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ayrı, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın ise Abdullah Gül’ün desteğiyle ayrı parti çalışması yaptığı konuşuluyor.

Her iki isim de çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasaklı olduğu 2001 yılından itibaren yanında olan Vahit Özdemir, yeni parti kuracak isimlere çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın Danıştay'daki işlerini de çözen Vahit Özdemir, Fazilet Partisi'nin kapatılacağını da dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin'le görüşüp Erdoğan'a karardan önce söylemişti.

"Siyasi mevtaların parti kurmak için çabaladıklarını büyük bir ibretle izlemekteyiz"

Vahit Özdemir, "siyasi mevtalar" diye tanımladığı Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde rüyalarında dahi göremeyecekleri mevkii ve makama ulaşan eski siyasi mevtaların parti kurmak için çabaladıklarını büyük bir ibretle izlemekteyiz" diyen Özdemir, şunları söyledi:

"Cidde'de sıradan bir memur olan Abdullah Gül, rahmetli Erbakan sayesinde milletvekili, Erdoğan sayesinde ise Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmuştur. Melih Gökçek'in katipliğini yapan Ali Babacan Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olmuştur. Sıradan bir üniversitede öğretim görevlisi, Erdoğan sayesinde Başbakan Başdanışmanı, Dışişleri Bakanı, Konya'dan milletvekili ve Başbakan olmuştur. Bu üç zat-ı muhterem birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bugünlerde maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın altına oymaya kalkmaktadırlar. Anadolu'da bu tür insanlara ‘üç günlük seyisliğiyle bize ata binmeyi öğretiyorlar, anasına çıkan at’ derler."

 

“Gül sinsice kullanıyorlar"

Abdullah Gül'ün sinsice davranıp saman altından su yürüttüğünü, Babacan ve Davutoğlu'nu piyon olarak kullanmaya çalıştığını söyleyen Özdemir, Ali Babacan'ın ise kibirli ve asosyal olduğunu söyledi. Özdemir, "Babacan Çıkrıkçılar yokuşunda çul/çaput satarken bugünkü servetini nasıl elde etmiştir?" diye de sordu.

 

"Erdoğan'ın bağrı Karacaahmet Mezarlığı'na döndü"

Bu üçlünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihanet ettiğini belirten Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız himaye ettiği sigara dumanı kadar ağırlığı olmayan insanlardan o kadar ihanet görmüştür ki bağrı Karacaahmet Mezarlığı'na dönmüştür" ifadelerini kullandı. Emekli Konsolos Vahit Özdemir, Türkiye'de şuan yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını söylerken, "Yarı aydın Brütüslere aziz milletimizin Haziran-2023'de yapılacak olan seçimlerde gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:14
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. Abdullah Gül
  6. Vahit Özdemir

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