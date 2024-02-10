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Gündem AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’a büyük edepsizlik! Şu rezalete bakın Allah aşkına
Gündem

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’a büyük edepsizlik! Şu rezalete bakın Allah aşkına

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:48:00 -
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’a büyük edepsizlik! Şu rezalete bakın Allah aşkına

İstanbul Kadıköy'de İBB adayı Murat Kurum'un caddelere asılan seçim afişleri söküldü. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, olayın arkasında Kadıköy Belediyesi ve İBB'nin olduğunu söyledi.

İstanbul Kadıköy'de İBB adayı Murat Kurum'un caddelere asılan seçim afişleri söküldü. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, olayın arkasında Kadıköy Belediyesi ve İBB'nin olduğunu söyledi.

Yerel seçimlere doğru İstanbul'da tansiyon yükseliyor. İBB adayı Murat Kurum'un Kadıköy'deki seçim afişlerinin sökülmesi gerilime neden oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız." dedi. Coşar, şu ifadelere yer verdi:

"CHP’nin tedirginliğinin farkındayız"

"İstanbul’da demokrasinin önündeki en büyük engel CHP’li İBB yönetimi. Önce Fatih’te İlçe Belediye Başkanımız ve Adayımız Sayın Ergün Turan’ın afişleri hukuksuzca toplandı. Şimdi ise İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum’un afişleri hukuksuz şekilde toplanıyor, yırtılıyor. Bu hukuksuzluğu da Kadıköy Belediyesi ve İBB’nin imkan ve gücü ile yapıyorlar. CHP’nin tedirginliğinin farkındayız, demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan’dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız."
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