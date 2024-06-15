AK Parti'nin arkasına saklanarak MHP'yi yıpratmaya çalışan çevrelere büyük şok! Bu durum, fitneyi artırabilir

Kurtuluş Tayiz, Akşam gazetesindeki köşe yazısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığını vurguladığını belirten Tayiz, medya üzerinden yapılan konuşmaların ittifaka zarar verebileceğini ifade etti. Tayiz, bu tür açıklamaların ittifak içindeki fitneyi artırabileceği uyarısında bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı malum açıklama siyasi gündemi canlandırdı. En çok da CHP ile "Cumhur İttifakı"ndan rahatsız olan Ahmet Davutoğlu'na yakın çevreler Bahçeli'nin açıklamalarını çekiştirip durdu.

Oysa Devlet Bahçeli'nin yayınladığı metinde "Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlıyız, Meclis'te destek olmaya devam edeceğiz, Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız" vurguları tartışmaya yer bırakmayacak kadar netti. Söz konusu metinde AK Parti'nin arkasına saklanarak MHP'yi yıpratmaya çalışan çevrelerden duyulan rahatsızlık göze çarpıyordu. Bahçeli'nin tepkisi bu çevrelereydi. Yani Bahçeli'nin tepkisi, CHP ve 6'lı masayı kendisine yakın bulan içerideki "gayrimemnunlara" dönüktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ile görüşmesini fırsat bulup ortamı bulandırmaya, Cumhur İttifakı'nı sabote etmeye çalışanlara karşı Bahçeli de kendi cephesinden bir tepki ortaya koydu haklı olarak. Sinan Ateş'in ailesinin Külliye'deki kabulünü komplo teorileriyle köpürtenlere karşı da Bahçeli öfkeliydi. Özellikle bu kısmın, Bahçeli'yi fazlasıyla öfkelendirdiğini düşünüyorum. Söz konusu bildirinin yayınlanmasında da Sinan Ateş konusunun etkili olduğu söylenebilir.

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CHP ve diğer muhalif çevrelerin Bahçeli'nin açıklamalarının üzerine atlaması anlaşılmaz değil. Cumhur İttifakı'nı bozmaya hiç bu kadar yakınlaşmamışlardı. 31 Mart seçimlerinden sonra bir de Cumhur İttifakı dağılırsa muhalefet için büyük bir zafer olur.

Cumhur İttifakı, Türk siyaseti için istikrarlı bir ilişkiyi ittifakı yansıtıyor. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında kurulan Cumhur İttifakı, geçen sürede ülkenin birliğini ve devletin bekasını sağlama almasıyla tarihi bir rol oynadı. Ne Erdoğan'ın ne Bahçeli'nin bu ittifakı -her ne sebeple olursa olsun- dağıtacağını sanmıyorum. Fakat, hiçbir ittifak da sonsuza kadar sürmez. Taraflar birbirleriyle doğrudan değil de medya üzerinden konuşmaya devam ederse araya fitnenin girmesi kaçınılmaz olur ve korkarım ki, o ittifak gün geçtikçe zayıflar ve karşılıklı atışmalarla son bulur. Cumhur İttifakı'nı da böyle bir tehlike beklemiyor değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ve İtalya dönüşü vereceği mesajlarla sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Başka türlüsü siyasete hareket katabilir fakat ülkeye istikrarsızlık getirir."